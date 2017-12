Blümel: Generalsekretäre “keine wahnsinnig große Neuerung”

Blümel weist die Kritik an der Regierung zurück - © APA

Kanzleramtsminister Gernot Blümel (ÖVP) weist Kritik an den in der neuen Regierung installierten Generalsekretären zurück. Im Ö1-“Journal zu Gast” erklärte Blümel am Samstag, das sei “keine so wahnsinnig große Neuerung”. Das Außenministerium, das schon seit Jahren einen Generalsekretär mit Weisungsrecht gegenüber den Sektionschefs habe, sei ein gutes Vorbild. Damit werde die Verwaltung verbessert.