Blümel präsentierte Kulturprogramm zum EU-Vorsitz

Das kulturelle Rahmenprogramm zum EU-Vorsitz soll vielfältig sein - © APA

Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) hat am Mittwoch bei einem EU-Rat in Brüssel einen Ausblick auf das kulturelle Rahmenprogramm Österreichs während des EU-Vorsitzes im zweiten Halbjahr 2018 gegeben. Österreich will dabei eine “Brücke zwischen Innovation und Tradition schlagen”, hieß es in der EU-Hauptstadt. Dazu sollen Klassiker aber auch innovative Formate präsentiert werden.