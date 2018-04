Blümel stellt IGGÖ Ultimatum

Blümel nimmt IGGÖ in die Pflicht - © APA (Archiv)

Der für die Glaubensgemeinschaften zuständige Kultusminister Gernot Blümel (ÖVP) stellt der Islamischen Glaubensgemeinschaft in Österreich (IGGÖ) ein Ultimatum, berichtete der “Kurier” am Donnerstag. Bis zum 27. April soll sie die Bundesregierung umfassend unterrichten, was in der Wiener ATIB-Moschee in der Dammstraße vorgefallen ist.