Blümel zeigt sich optimistisch zu Lösung in Grenzfrage

Blümel zeigt sich in Irland zuversichtlich - © APA (BKA)

“Es darf hier keine harte Grenze geben” – das hat EU-Minister Gernot Blümel (ÖVP) am Freitag bei seinem Besuch im irisch-nordirischen Grenzgebiet betont. Der amtierende EU-Ratsvorsitzende zeigte sich gegenüber Journalisten zuversichtlich, dass in dieser komplexen Frage in den Austrittsverhandlungen mit Großbritannien noch eine Lösung gefunden werden kann.