Bluttat an 70-Jähriger möglicherweise geklärt

Frau war tot in ihrer Wohnung aufgefunden worden - © APA (Symbolbild)

Nach einer Bluttat an einer 70-Jährigen im Vorjahr in Neunkirchen hat die Polizei einen 59-Jährigen festgenommen. Der Vergleich tatrelevanter Spuren habe einen dringenden Tatverdacht ergeben, teilte die Exekutive am Donnerstag mit. Im Zuge seiner Vernehmungen habe der Mann bisher keine Angaben zum Sachverhalt gemacht. Der Verdächtige wurde in die Justizanstalt Wiener Neustadt eingeliefert.