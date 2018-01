Bluttat in Familie – Zehnjährige in Wiener Spital gestorben

Mann löschte gesamte Kleinfamilie aus - © APA (Punz)

Ein zehnjähriges Mädchen, das am Mittwoch leblos in einer Wohnung in Wien-Leopoldstadt aufgefunden wurde, ist in der Nacht im Wiener Donauspital gestorben. Laut Polizei wurde das Mädchen stranguliert. Tatwerkzeug sei eine Art Gummischnur gewesen. Der Vater (41) war zuvor durch einen Fenstersturz zu Tode gekommen. Die Mutter (45) wurde erstochen.