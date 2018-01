Bluttat in Wien: Zehnjährige stirbt in Spital

Die Hintergründe der Bluttat sind noch völlig unklar. - © APA/HANS PUNZ

Am Tag nach der Bluttat in Wien, bei der am Mittwoch ein Ehepaar starb, ist nun auch die zehnjährige Tochter im Krankenhaus ihren schweren Verletzungen erlegen. Sie sei stranguliert worden, sagte eine Polizeisprecherin am Donnerstag.