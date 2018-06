BMW baut neuen Z4 in Graz

5.200 Personen arbeiten in Österreich für BMW - © APA (dpa)

BMW setzt einmal mehr auf österreichische Facharbeit. Nachdem bereits der 5er in Österreich produziert wird und jeder zweite Motor der Bayern aus dem oberösterreichischen Steyr kommt, wird nun auch der neue Sportwagen Z4 bei Magna in Graz hergestellt. “Das ist ein weiteres Bekenntnis der BMW Group zum Wirtschaftsstandort Österreich”, so der Hersteller zur APA. Die Fertigung startet dieses Jahr.