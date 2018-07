Bodycams in Salzburgs Zügen: Was sagt ihr dazu?

14 Bodycams stehen den Zugbegleitern in Salzburg nun zur Verfügung. “Die Verwendung ist allerdings freiwillig”, so Robert Mosser, Pressesprecher der ÖBB, bei einem Medientermin am Montag. Zum Einsatz kommen sollen sie vorwiegend im Nahverkehr.

Bodycams werden im Bedarfsfall eingeschaltet

Die Kameras filmen dabei nicht ständig mit, sondern werden im Bedarfsfall manuell aktiviert. In Situationen, bei denen es beispielsweise zur Androhung von Gewalt kommt, kann das Zugpersonal darauf zurückgreifen. Der betroffene Fahrgast muss dann darüber allerdings informiert werden. “Wie Erfahrungen in anderen Bundesländern zeigen, haben die Bodycams vor allem eine präventive und deeskalierende Wirkung”, so ÖBB-Regionalmanager Wolfgang Piesch.