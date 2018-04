Bodypacker mit fast einem Kilo Kokain im Bauch

Der Bodypacker hatte knapp ein Kilo Kokain im Bauch. (Symbolbild) - © APA/GUENTER R. ARTINGER/Archiv

Ein Bodypacker mit rund 900 Gramm Kokain im Bauch ist am Osterwochenende am Bahnhof in Klagenfurt festgenommen worden. Der 33-Jährige war über die Niederlande und Deutschland nach Klagenfurt gekommen. Bei der Untersuchung des Mannes wurden insgesamt 77 Kokainfinger in seinem Verdauungssystem gefunden, teilte die Polizei am Montag mit.