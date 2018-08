Böllerwerfer stellte sich nach Foto-Veröffentlichung

Fataler Böllerwurf im Zuge der Fußball-WM-Übertragung - © APA

Ein junger Mann, der nach einem Fußball-WM-Spiel Anfang Juli in Wien-Ottakring zwei Frauen mit einem Böllerwurf schwer verletzt haben soll, hat sich am Sonntagabend der Polizei gestellt. Die Behörde hatte zuvor Fotos von dem 18-Jährigen veröffentlicht. Der Österreicher kam am Abend in Begleitung eines Rechtsbeistands in die Polizeiinspektion Brunnengasse. Er wurde auf freiem Fuß angezeigt.