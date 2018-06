Bogner-Strauß verteidigt Sozial-Pläne und kritisiert Pilz

Bogner-Strauß bekrittelt die Rückkehr von Peter Pilz - © APA (ARCHIV)

Frauen- und Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) hat zum Auftakt der Nationalratssitzung am Donnerstag Kritik an der Rückkehr von Peter Pilz in den Nationalrat geübt. Gelegenheit dazu bot eine entsprechende Vorlage der FPÖ-Abgeordneten Carmen Schimanek in der Fragestunde. Kritik der Opposition an den Plänen der Regierung bei der Mindestsicherung wies sie dabei zurück.