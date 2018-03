Bono entschuldigt sich nach Vorwürfen in Hilfsorganisation

Rockstar Bono ist "wütend" über die Vorfälle - © APA (AFP)

U2-Frontmann Bono hat sich nach Bekanntwerden von Mobbingvorwürfen in seiner Hilfsorganisation One entschuldigt. Die britische Zeitung “The Mail on Sunday” hatte von einer Reihe von Vorfällen bei One berichtet. So soll eine verheiratete Frau degradiert worden sein, weil sie Sex mit einem Abgeordneten aus Tansania verweigerte.