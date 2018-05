Die Feuerwehr Oberndorf wurde um 11:47 Uhr zu dem Einsatz alarmiert. Nachdem auch Notrufe in Traunstein aufliefen wurde der Sonderalarmplan Salzach in Bayern ausgerufen. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte hatten sich bereits alle Personen ans Ufer gerettet, informiert der Landesfeuerwehrverband Salzburg am frühen Nachmittag. Die Helfer der Feuerwehr Oberndorf brachten alle ins Bootshaus Oberndorf, wo sie vom Roten Kreuz versorgt wurden.