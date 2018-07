Bootsunglück löscht Familie nahezu komplett aus

17 Menschen starben bei dem Bootsunglück. - © AP Photo/Charlie Riedel

Bei einem Bootsunglück auf einem See in den USA sind neun Mitglieder einer Familie ums Leben gekommen. “Mein Herz ist sehr schwer. Von uns elf haben nur zwei überlebt, ich und mein Neffe”, sagte die in einem Krankenhausbett liegende Tia Coleman am Freitag (Ortszeit) mit gebrochener Stimme dem Fernsehsender Fox 59. Insgesamt starben bei dem Unglück 17 Menschen im Alter von ein bis 70 Jahren.