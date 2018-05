Bora-“Edelhelfer” Großschartner erhält viel Lob

Rund 2.000 km hat der Rad-Tross beim Giro noch vor sich - © APA (AFP)

Rund 2.000 km hat der Rad-Tross beim 101. Giro d’Italia noch vor sich. Nach neun Etappen und 1.510,7 km war es am Montag Zeit für den zweiten Ruhetag in der dreiwöchigen Rundfahrt. Während die australische Mannschaft Mitchelton mit Simon Yates (GBR) und dem Kolumbianer Johan Esteban Chaves in der Gesamtwertung auf den ersten beiden Plätzen liegen, hofft man im Bora-Team am Ende auf die Top Ten.