Borealis-Vorstand und Executive Vice Präsident Base Chemicals Markku Korvenranta legt seine Funktion im Unternehmen zurück. Die Entscheidung wird bereits übermorgen am 30. September schlagend, teilte Borealis am Freitag mit. Nach 28 Jahren beim Unternehmen “ist es nun an der Zeit, mich anderen beruflichen Zielen zuzuwenden”, wird Korvenranta in der Aussendung zitiert.

"Wir danken Markku für die herausragende Arbeit, seinen Einsatz und seine Führungskompetenz, die er in seiner Zeit bei Borealis stets an den Tag gelegt hat. Markku hat maßgeblich zur erfolgreichen Wachstumsreise von Borealis beigetragen, und wir wünschen ihm für seine Zukunft alles Gute", bedankt sich Alfred Stern, Vorstandsvorsitzender (CEO) von Borealis.