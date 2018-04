Boston Bruins erreichten zweite NHL-Play-off-Runde

In der zweiten Runde trifft Boston auf Tampa Bay Lightning. Das als Nummer eins gesetzte Team in der Eastern Conference besiegte in der ersten Play-off-Runde die New Jersey Devils mit 4:1. Das erste Spiel zwischen den beiden Teams ist für Samstag in Tampa im US-Bundesstaat Florida angesetzt.

Im nun kompletten NHL-Viertelfinale treffen im anderen Duell im Osten die Washington Capitals auf Titelverteidiger Pittsburgh Penguins. Die Paarungen der Western Conference lauten Nashville Predators – Winnipeg Jets und Vegas Golden Knights – San Jose Sharks.

(APA/dpa/sda)