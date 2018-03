Boston Celtics verloren Heimspiel und Superstar Irving

Der Rekordmeister verlor nämlich auch noch seinen Superstar Kyrie Irving, der nach der 50:40-Pausenführung aufgrund einer neuerlichen Entzündung im linken Knie in der zweiten Hälfte komplett aussetzte. Möglicherweise fällt der 25-jährige Aufbauspieler für den Rest des Grunddurchgangs aus, um dann Mitte April zum Play-off-Start wieder voll fit zu sein. “Es hat ein bisschen geschmerzt. Ich denke, dass ich ein bisschen Zeit brauche. Eine Pause ist wohl das Beste”, erklärte Irving nach dem Match.

Boston verlor durch die 21. Niederlage im 67. Saisonspiel zusätzlich Boden auf Eastern-Conference-Spitzenreiter Toronto, der bei einem Spiel weniger eine Bilanz von 49:17 aufweist. Sollte Irving tatsächlich länger pausieren müssen, dann würde das wohl eine Vorentscheidung im Kampf um die Spitzenposition im Osten bedeuten. Die Raptors könnten dann bis zum Conference-Finale auf Heimvorteil in etwaigen Entscheidungsspielen der “best of seven”-Serien bauen.

Im Westen läuft dagegen weiter alles für Houston. Die Rockets siegten auch ohne ihren Superstar James Harden klar mit 105:82 bei den Dallas Mavericks und sicherten sich damit bereits ihren Fixplatz im Play-off. Der NBA-Topscorer mit dem markanten Bart erhielt wegen leichter Schmerzen im linken Knie eine Pause. Es soll sich aber nur um eine Vorsichtsmaßnahme handeln, wie der Club aus der osttexanischen Metropole mitteilte.

Da Titelverteidiger Golden State Warriors ohne seinen an einer Knöchelblessur laborierenden Kapitän Stephen Curry auch bei den Minnesota Timberwolves 103:109 unterlag, baute Houston seine Spitzenposition mit einer 52:14-Bilanz weiter aus. Die Warriors halten nun bei 51:16, haben somit nur eine Niederlage weniger als Toronto auf dem Konto. “Es fühlt sich komisch an, ohne ihn (Curry) spielen zu müssen”, beklagte Warriors-Superstar Kevin Durant, dessen 39 Punkte zu wenig für einen Sieg in Minneapolis waren.

Neben Curry fehlen den “Dubs” aber noch weitere Leistungsträger. “Ob Andre Iguodala, David West oder Jordan Bell – wir vermissen sie alle sehr”, betonte Durant. “Wir befinden uns in einer schlimmen Situation”, ergänzte Warriors-Cheftrainer Steve Kerr, der seine Burschen trotz der zweiten Niederlage en suite lobte. “Wir haben alles gegeben, aber am Ende ist uns der Sprit ausgegangen. In den nächsten beiden Wochen werden wir hoffentlich ein paar der verletzten Spieler zurückbekommen, dann wird es wieder besser für uns laufen”, lautete die optimistische Prognose von Kerr.

Vorjahresfinalist Cleveland plagen derzeit ebenfalls arge Verletzungsversorgen. Die Cavaliers erlitten zudem mit dem 113:127 bei den Los Angeles Lakers einen noch empfindlicheren Dämpfer als der Titelrivale der vergangenen drei Jahre aus Oakland. Denn erst im Vormonat hatte ein Spielertausch zwischen den Cavs und den Lakers für Schlagzeilen gesorgt.

Für die New Orleans Pelicans gab es trotz einer spektakulären “Block Party” von Anthony Davis, der mit 25 Punkten, 11 Rebounds und 10 Blocks ein extrem ungewöhnliches “Triple Double” auflegte, beim 99:116 gegen die Utah Jazz auch nichts zu gewinnen. Trotzdem hielten die “Pels” ihren vierten Platz in der Western Conference, in der zwischen Rang drei und zehn aktuell nur drei Siege Unterschied sind. Das Finish im Grunddurchgang verspricht also Hochspannung im Kampf um die Play-offs, die nur die besten achten Teams jeder Conference erreichen.

(APA)