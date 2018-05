Boston nach 96:83-Heimsieg gegen Cleveland 3:2 voran

Jayson Tatum war einmal mehr Topscorer der Celtics - © APA (AFP/GETTY)

Die Boston Celtics führen im Eastern-Conference-Finale der National Basketball Associaton (NBA) 3:2. Der Rekordmeister feierte am Mittwochabend (Ortszeit) einen 96:83-(53:42)-Sieg über die Cleveland Cavaliers und gewann damit auch sein zehntes Play-off-Heimspiel in diesem Jahr. Das nächste Match der “best of seven”-Serie findet in der Nacht auf Samstag (2.30 Uhr MESZ/live DAZN) in Cleveland statt.