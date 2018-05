Boston setzte NBA-Play-off-Heimserie fort

Außenseiter Boston ging in Serie mit 1:0 in Führung - © APA (AFP/Getty)

Die Boston Celtics haben auch ihr fünftes NBA-Play-off-Heimspiel in diesem Jahr gewonnen. Der Rekordmeister feierte am Montagabend (Ortszeit) einen 117:101-Sieg über die Philadelphia 76ers und stellte damit in der “best of seven”-Serie der zweiten Runde auf 1:0. Das zweite Match findet in der Nacht auf Donnerstag (ab 2.30 Uhr MESZ) erneut in Boston statt.