Botschafterin von Sri Lanka aus Wien abgezogen

Der Ordnungsruf gilt auch für fünf Mitarbeiter der Botschaft, die ebenfalls auf den Inselstaat im Indischen Ozean zurückgerufen wurden. Warum der Präsident die Botschaft so dringend sprechen wollte, konnte AFP nicht eruieren. Das Außenministerium in Sri Lanka bestätigte die Maßnahme, gab aber keine Gründe an.

Wie aus dem Personalregister der Homepage hervorgeht, dürfte die Botschaft von Sri Lanka damit derzeit gänzlich unbesetzt sein. Versuche der telefonischen Kontaktaufnahme vonseiten der APA scheiterten am Sonntag vermutlich auch deshalb.

(APA)