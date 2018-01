Botschaftsasyl für Assange: Ecuador will Vermittlung

Muss Assange bald raus aus der Botschaft von Ecuador? - © APA (AFP)

Die ecuadorianische Regierung strebt ein Vermittlungsverfahren an, um das seit 2012 bestehende Botschaftsasyl für den WikiLeaks-Gründer Julian Assange in London zu beenden. Außenministerin Maria Fernanda Espinosa betonte in Quito, man stehe deswegen in “ständigem Kontakt” mit der britischen Regierung. Diese will den Australier Assange bei einem Verlassen der Botschaft festnehmen lassen.