Boxtrainer brach Lokal-Betreiber den Kiefer: Prozess

Rechtskräftige Verurteilung zu 14 Monaten Haft - © APA

Um eine tätliche Auseinandersetzung vor einem Wiener Innenstadt-Lokal, bei der zwei leitende Angestellte schwer verletzt wurden, ist es am Mittwoch in einer Verhandlung am Landesgericht gegangen. Die beiden Männer – der Geschäftsführer und der Restaurant-Leiter – hatten vor dem Lokal alkoholisierte Gäste, die in den Club-Räumlichkeiten ausgiebig gefeiert hatten, um Ruhe gebeten.