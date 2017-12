Brand am Salzburger Christkindlmarkt

Die Ursache für den Brand ist bislang noch völlig unklar, so die Polizei am Dienstag in einer Presseaussendung. Als die Standmitarbeiterin beim Salzburger Christkindlmarkt den Brand des Gasheizstrahlers entdeckte, handelte sie sofort. Es gelang ihr, den Heizstrahler durch die Hintertüre aus dem Stand zu bringen. Dort wurde das Feuer von anderen Standbesitzern mittels Handfeuerlöscher gelöscht – noch vor Eintreffen der alarmierten Berufsfeuerwehr.

Keine Verletzten bei Brand am Christkindlmarkt

Die Einsatzkräfte stellten fest, dass die Gasflasche selbst nicht brannte, sondern lediglich der Heizstrahler, teilte die Polizei weiter mit. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist nicht bekannt.