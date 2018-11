Brand am Untersberg: Einsatz wird fortgesetzt

Aufgrund des sehr steilen Geländes ist eine Brandbekämpfung nur vom Hubschrauber aus möglich. Gegen 17 Uhr musste der Einsatz abgebrochen werden, da die Helikopter nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr fliegen konnten.

Glutnester am Untersberg überwacht

Ein “Brand aus” gab es am Montag somit noch nicht, übrige Glutnester wurden von der Polizei mittels Wärmebildkamera überwacht. “Der Einsatz wird am Dienstag gegen 8 Uhr mit Hubschrauberflügen fortgesetzt”, so ein Pressesprecher der Polizei gegenüber SALZBURG24. Dabei soll die Lage neu beurteilt und der weitere Löscheinsatz vorbereitet werden.

Brand vermutlich bei Renovierarbeiten verursacht

Ersten Informationen zufolge dürften am Montagvormittag Metallschneidearbeiten an der Stütze 1 der Seilbahn den Waldboden entzündet haben. Vermutlich haben von der Stütze abfallende Teile oder Funkenflug die Latschen in steilem, unwegsamen Gelände in Brand gesetzt. Im Zuge der Renovierungsarbeiten wurde auch ein Bolzen an der Stütze herausgeschnitten.