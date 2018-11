Brand am Untersberg: Feuerwehren im Einsatz

“Es handelt sich offenbar um einen Flächenbrand im Bereich der ersten Seilbahnstütze. Ob der in Zusammenhang mit den aktuellen Wartungsarbeiten an der Seilbahn steht, ist derzeit noch unklar”, so Polizeipressesprecher Hans Wolfgruber gegenüber SALZBURG24. Feuerwehr und Bergrettung rückten zum Brandort aus und verschaffen sich derzeit ein Bild der Lage.

Flächenbrand am Untersberg: Explosionen?

Eine Fläche von etwa 500 Quadratmeter steht derzeit im Bereich der unteren Liftstütze im Brand. Personen sind keine in unmittelbarer Gefahr“, so Markus Passauer vom Landesfeuerwehrverband gegenüber SALZBURG24. Zeugenberichte, wonach am Untersberg auch Explosionen gehört wurden, kann er allerdings nicht bestätigen. „Derzeit ist neben den Feuerwehren auch der Polizeihubschrauber bei einem Erkundungsflug im Einsatz. Zu den anstehenden Löscharbeiten kann man aber noch nichts sagen“, so Passauer.

Funkenflug als mögliche Brandursache

Der Einsatz von Wasserpacks zum Löschen der Latschen werde überlegt, so Betriebsleiter Hansjörg Kammerlander in einer Aussendung. Er schließt nicht aus, dass sich die Latschen durch Funkenflug entzündet haben könnten. Bei den aktuell laufenden Renovierungsarbeiten sei unter anderem auch ein Bolzen an der Stütze 1 herausgeschnitten worden. Definitiv geklärt sei die Brandursache freilich noch nicht.

Brand am Untersberg: Bundesheer im Einsatz

Auch das Bundesheer unterstützt die Einsatzkräfte am Untersberg: Eine “Alouette III” und eine “AB212” wurden gegen 11 Uhr zur Bekämpfung der Flammen angefordert.