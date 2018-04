Brand auf Bauernhof in Straßwalchen

Einsatz für die Feuerwehr in Straßwalchen. - © FF-Straßwalchen / Rupert Matzelsberger

Einen möglichen Großbrand auf einem Bauernhof in Straßwalchen (Flachgau) konnten am Freitagnachmittag die Einsatzkräfte gerade noch verhindern. In einer Garage war Feuer ausgebrochen. 44 Florianis waren im Einsatz.