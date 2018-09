Die Bienenhütte wurde zum Opfer der Flammen. - © FF Abtenau

Brandalarm in Abtenau (Tennengau): Die Feuerwehr wurde Donnerstagnachmittag zu einem „Dachstuhlbrand“ im Ortsteil Radochsberg alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellte es sich dann doch nicht ganz so dramatisch heraus. Eine Bienenhütte stand in Flammen.