Brand im Polizeianhaltezentrum am Hernalser Gürtel in Wien

Sechs Schwerverletzte wurden in Krankenhäuser eingeliefert. - © APA/Herbert P. Oczeret

Schubhäftlinge haben in der Nacht auf Samstag in einer Zelle des Wiener Polizeianhaltezentrums (PAZ) am Hernalser Gürtel in der Josefstadt Feuer gelegt und versucht, die Einsatzkräfte am Betreten des Raumes zu hindern. Alle sechs Insassen der Zelle – fünf Afghanen und ein Iraner – wurden schwer verletzt. Der Verdacht liegt nahe, dass es sich um einen Suizidversuch handelte.