Brand im Theater La Fenice in Venedig – Geringe Schäden

La Fenica war 1996 abgebrannt - © APA (AFP/Archiv)

In einem Raum des Theaters La Fenice ist am Montag ein Brand ausgebrochen. Die Einsatzkräfte wurden alarmiert, nachdem sich Feuer und Rauch in einem Raum im Erdgeschoß entwickelt hatte, wo sich die Stromversorgung befindet, berichtete die italienische Nachrichtenagentur ANSA. Zwei Menschen wurden verletzt, das Theater wurde evakuiert.