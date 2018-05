Brand in Armensiedlung von Manila

Das Feuer war am späten Mittwochabend in einem leer stehenden Warenhaus ausgebrochen, in dem mehrere Dutzend Familien am Rande der Illegalität leben. Der Brand konnte erst nach mehr als drei Stunden unter Kontrolle gebracht werden.

Das Feuer begann nach diesen Angaben im zweiten Stock des Gebäudes. Die Ursache war zunächst unklar. Nach ersten Berichten soll ein Kind mit Streichhölzern gespielt haben. Bei den beiden weiteren Toten handelt es sich um die Mütter der getöteten Kinder. Insgesamt hielten sich mehr als 250 Menschen in dem Gebäude auf. In der 13-Millionen-Einwohner-Metropole Manila herrscht große Wohnungsnot. Viele Menschen leben dort unter katastrophalen Bedingungen.

(APA/dpa)