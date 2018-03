Brand in Firma in Kuchl fordert Feuerwehren

In der Filteranlage zwischen zwei Werkshallen einer metallverarbeitenden Firma war aus bisher noch ungeklärter Ursache ein Brand ausgebrochen. “Die hohe Rauchsäule war schon von weitem auf der Anfahrt zu sehen”, berichtet die Feuerwehr Kuchl am Abend in einer Presseaussendung. Nach der Einweisung durch die Firmenmitarbeiter und der Lageerkundung wurde der Brand unter Atemschutz bekämpft. In weiterer Folge wurde die rund neun Meter hohe Anlage, die feinen Laser-Metallstaub filtert, vom Boden und vom Dach der angrenzenden Werkshalle aus gekühlt. Anschließend wurde an der Unterseite der Filteranlage eine Öffnung geschaffen, um das Löschwasser abfließen zu lassen.

Fast 60 Feuerwehrleute standen drei Stunden lang im Einsatz./FF Kuchl ©

Kuchl: Löscharbeiten dauerten drei Stunden

Restliche Glutnester wurden mit Hilfe eines Staplers über die Filteröffnungen gelöscht. Nach der erfolgreichen Brandbekämpfung konnten die Einsatzkräfte drei Stunden später wieder in die Feuerwehrhäuser einrücken. Abschnittsfeuerwehrkommandant BR Markus Kronreif überzeugte sich von der Arbeit der Kuchler Feuerwehrmitglieder und auch die Brandursachenermittlung hat ihre Arbeit aufgenommen.

Feuer verursacht 100.000 Euro Schaden

Den polizeilichen Brandermittlungen zufolge kann davon ausgegangen werden, dass heiße Metallteilchen über eine Absauganlage in den Absaugtrichter gelangten und den Brand auslösten. Es entstand laut Polizeibericht ein Schaden in der Höhe von zirka 100.000 Euro. Verletzt wurde zum Glück niemand.

Im Einsatz standen neben Polizei und Rettung die Feuerwehr Kuchl mit 39 Kräften und der Löschzug Jadorf mit 18 Helfern.