Brand in Kapruner Wohnung laut Experten gelegt

Anrainer bemerkten den Brand, als aus dem Fenster der Wohnung bereits dunkle Rauchschwaden drangen. Sie alarmierten die Freiwillige Feuerwehr. Diese rückte mit 22 Einsatzkräften aus, zusätzlich dazu stand die Betriebsfeuerwehr Kaprun mit zwölf Florianis im Einsatz.

Feuer in Kapruner Wohnung gelegt

Zunächst sei unklar gewesen, ob sich noch Personen in der Wohnung befinden, weshalb die Feuerwehrler mit schwerem Atemschutz in die Wohnung gingen. Es waren aber keine Menschen zum Zeitpunkt des Brandes in der Wohnung und die Feuerwehr begann mit den Löscharbeiten. Die Ermittlungen des Brandexperten der Polizei unmittelbar danach ergaben, dass vermutlich an fünf Stellen in der Wohnung Feuer gelegt worden sein dürfte.

Verdächtiger von Polizei befragt

Wenig später forschte die Polizei als Tatverdächtigen einen 23-jährigen Bekannten der 27-jährigen Mieterin aus. Er hielt sich als letzter in der Wohnung auf, bevor das Feuer ausbrach. Die Mieterin hatte dem eigentlich Obdachlosen erlaubt, vorübergehend bei ihr zu wohnen. Der 23-Jährige wurde bereits befragt, machte laut Polizei aber keine Angaben zu den Anschuldigungen.

Er wird von der Staatsanwaltschaft Salzburg auf freiem Fuß angezeigt. Außerdem wird ein gerichtlich beeideter Sachverständiger die Brandursache untersuchen. Der Schaden durch das Feuer beläuft sich wohl auf einen sechsstelligen Eurobereich.