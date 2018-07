Brand in Saalfelden fordert Schwerverletzten

Mit schweren Verbrennungen wurde der 73-Jährige ins Krankenhaus geflogen. - © Neumayr/Archivbild

In einer Garage in Saalfelden (Pinzgau) kam es am Freitag zu einem Brand, bei dem ein 73-Jähriger Verbrennungen dritten Grades erlitt. Der Mann wurde mit dem Notarzthubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Brandursache steht noch nicht fest.