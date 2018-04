Brandalarm in Linzer Spital: Niemand verletzt

Die Feuerwehr stand am Nachmittag im Einsatz. (Symbolbild) - © Bilderbox

Wegen eines Glimmbrandes in einer Zwischendecke des Spitals “Med Campus III” in Linz am Samstag zu Mittag sind die Patienten von drei Stationen in andere Räume des Gebäudes verlegt worden. Das sagte die Sprecherin des Kepler-Universitätsklinikums, Anna Fürtauer-Mann, auf Anfrage der APA. Verletzt wurde ihren Angaben zufolge niemand. Die Berufsfeuerwehr der Stadt Linz stand im Einsatz.