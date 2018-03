Brandstiftungsserie im Innviertel: Bereits fünfter Brand

Bei dem Vorfall handelt es sich bereits um die fünfte Brandstiftung im Umkreis der Gemeinde Mattighofen (Symbolbild). - © Bilderbox

Eine Serie von Brandstiftungen im Raum Mattighofen (Bezirk Braunau am Inn) im Innviertel beschäftigt die dortige Polizei. Der jüngste Fall: Ein Unbekannter legte am Mittwoch Feuer an einem Jägerstand.