Brasilianische Zollfahnder haben im Hafen von Santos fast zwei Tonnen Kokain beschlagnahmt. Sie fanden das Rauschgift in drei Containern zwischen Kaffee, Sojaprotein und Zucker versteckt, wie die brasilianische Zollbehörde am Freitag mitteilte. Es ist der bisher größte Kokainfund in dem wichtigsten Containerhafen Lateinamerikas.

Über den Zielort der beschlagnahmten Container machten die Ermittler keine Angaben. Es ist schon der sechste Kokainfund in dem Hafen an Brasiliens Südostküste in diesem Jahr, insgesamt stellten die Beamten dabei 2,8 Tonnen Kokain sicher. Im vergangenen Jahr hatten die Fahnder dort mehr als elf Tonnen des Rauschgifts beschlagnahmt. (APA/ag.)