Brasilien: Bolsonaro und Haddad begannen Stichwahl-Kampagne

Zweite Wahlrunde findet am 28. Oktober statt - © APA (AFP)

Nach der ersten Runde der Präsidentschaftswahl in Brasilien sind der Rechtspopulist Jair Bolsonaro und der Linkskandidat Fernando Haddad in den Wahlkampf für die Stichwahl gestartet. Bolsonaro versprach am Montag auf Twitter, im Fall eines Wahlsiegs die Zahl der Ministerien zu senken, Staatsunternehmen zu privatisieren sowie Bundesstaaten und Gemeinden mehr wirtschaftliche Kraft zu verleihen.