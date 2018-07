Brasiliens Ex-Präsident in einem Verfahren freigesprochen

Lula hat noch immer viele Unterstützer - © APA (AFP)

Brasiliens Ex-Präsident Luiz Inácio Lula da Silva ist in einem von mehreren noch laufenden Verfahren gegen ihn freigesprochen worden. Ein Richter in der Hauptstadt Brasília urteilte am Donnerstag, es gebe nicht genug Beweise in dem Verfahren wegen mutmaßlicher Justizbehinderung.