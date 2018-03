Das Umfrageinstitut SORA befragte in Face-to-face-Interviews 1.008 Österreicher ab 15 Jahren im Oktober des vergangenen Jahres. Der Aussage “Man sollte einen starken Führer haben, der sich nicht um ein Parlament und Wahlen kümmern muss” stimmten dabei acht Prozent “sehr zu”, 18 Prozent “ziemlich” – was in Summe 26 Prozent ergibt. “Wenig” damit einverstanden waren 25 Prozent, “gar nicht” 43 Prozent.