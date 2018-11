Braucht Seekirchen eine Obus-Anbindung?

Ein Ausbau der Obusstrecke bis nach Eugendorf wurde bereits geprüft (Symbolbild). - © Neumayr/Archiv

In einem offenen Brief forderte am Wochenende der Seekirchner FWS-Stadtrat Dietrich Marius eine Anbindung der Stadt im Flachgau an das Obus-Netz. Was haltet ihr von dieser Idee? Stimmt ab in unserem Meinungscheck!