Jäger in OÖ spannt Draht über Waldweg

Eine Radfahrerin wäre beinahe gegen den Drah gefahren. (Symbolbild) - © Bilderbox

Weil er sich durch Mountainbiker und Mopedfahrer in der Ausübung seiner weidmännischen Tätigkeit gestört gefühlt hat, hat ein 47-jähriger Jäger in Neukirchen an der Enknach (Bezirk Braunau) einen Draht über einen Waldweg gespannt. Eine Radfahrerin hatte die Falle am 8. Mai entdeckt und Anzeige erstattet. Mittlerweile wurde der Verursacher ausgeforscht, wie die Polizei mitteilte.