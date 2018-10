Der Gastraum des Hotels wurde völlig zerstört. - © Bilderbox

Vier Feuerwehren haben ein brennendes Hotel mit rund 70 Gästen aus Korea in der Nacht auf Montag im oö. St. Georgen im Attergau im Bezirk Vöcklabruck evakuiert. Alle blieben unverletzt. Das Feuer brach gegen 1 Uhr in der Gaststube aus. Ein Mann in einem benachbarten Gebäude bemerkte den Brand und alarmierte die Feuerwehr.