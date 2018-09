Brennendes Silo fordert Florianis in Henndorf

Am Dienstagabend begann ein Hochsilo in Henndorf am Wallersee (Flachgau) zu brennen. Passanten bemerkten starken Rauch und eine hohe Stichflamme. Sie alarmierten die Einsatzkräfte. Die Florianis der Freiwilligen Feuerwehren Henndorf , Seekirchen und Neumarkt standen in der Nacht im Einsatz.