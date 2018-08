Brexit-Sorgen belasten Wirtschaftsklima in Großbritannien

In Großbritannien macht sich Pessimismus breit - © APA (AFP)

In der britischen Wirtschaft macht sich einer Umfrage zufolge zunehmend Pessimismus breit. In der wiederkehrenden Untersuchung des Institute of Directors (IoD) gab es auf die Frage nach den wirtschaftlichen Perspektiven in den nächsten zwölf Monaten mehr Pessimisten als Optimisten – und einen Indexwert von minus 16. Das ist der niedrigste Stand in diesem Jahr. Grund sei vor allem der Brexit.