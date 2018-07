Brexit wird Thema beim EU-Treffen im September in Salzburg

Sollte dies von EU-Ratspräsident Donald Tusk so vorgesehen werden, würde man unterstützen, dass es bei dem Treffen auch eine Diskussion zum Brexit gebe. Der EU-Gipfel in Salzburg werde sich zudem mit illegaler Migration beschäftigen, teilte das Büro der britischen Premierministerin weiter mit. May habe zugesichert, dass das Vereinigte Königreich in diesem Bereich nach dem Brexit weiter eng mit der EU zusammenarbeiten werde.

Kurz hatte bei dem Treffen mit May am Rande der Salzburger Festspiele am Freitag gesagt, wichtig sei die Vermeidung eines “harten” oder ungeordneten Brexit. Österreich hat bis Jahresende die EU-Ratspräsidentschaft inne.

(APA/ag.)