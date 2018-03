Brian Eno zeigt Klanginstallation in Berlin

Das Werk ist Teil der Ausstellung “ISM Hexadome”. So heißt die aufgebaute Kuppel mit den Leinwänden und einem 52-Kanal-Lautsprechersystem. Veranstalter ist die Initiative Institute for Sound and Music. Sie setzt sich für elektronische Musik als Kunstform ein.

Brian Eno erklärt das Konzept in der Ankündigung so: “Diese Ausstellung ist eine Version eines leeren Formalismus. Hiermit meine ich, dass die Arbeit näher an der Geschichte der Musik als an der Geschichte der Malerei orientiert ist.” Bis zum 22. April werden neben Eno auch noch andere Künstler die Kuppel bespielen, darunter Thom Yorke und Ben Frost.

