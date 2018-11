Brite findet Flugzeug im Meer vor Schottland

“Es sieht aus so aus, als liege das Flugzeug im Meer, direkt vor Edinburgh”, erklärt Robert Morton der britischen Zeitung “Mirror“. Wer auf Google Earth die Küste vor Schottland absucht, kann das Flugzeug auch selbst erspähen.

Rätsel um Flugzeug vor schottischer Küste

Morton war verwundert, fand seine Entdeckung selbst “bizarr”, denn “in der Gegend gab es kein Unglück, es wird auch keine Maschine vermisst”, erklärte er der Zeitung. Allerdings befindet sich der Flughafen der schottischen Hauptstadt ganz in der Nähe.

Flugzeug von Satelliten fotografiert

Ein Google-Sprecher löste das Rätsel schließlich auf: “Es sieht so aus, als sei das Flugzeug unter Wasser, weil jedes Satellitenbild, das man auf der Karte sieht, in Wahrheit die Summe vieler Bilder ist.” Vor allem Objekte, die sich schnell bewegen, seien oft nur auf einem der Bilder zu sehen. Deshalb können zum Beispiel Flugzeuge noch schwach zu sehen sein. Es handelt sich also um eine Satellitenaufnahme, der Flieger wurde zufällig aus dem All fotografiert.