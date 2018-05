Brite rief zu Terroranschlag gegen Prinz George auf

Prinz George sollte angegriffen werden - © APA (POOL)

Ein 32-jähriger Brite hat am Donnerstag vor Gericht gestanden, zu einem Terroranschlag gegen den kleinen Prinzen George aufgerufen zu haben. Dafür soll er ein Foto des Vierjährigen und die Adresse der Schule in der Nachrichten-App Telegram geteilt haben. George ist der Sohn von Prinz William und Herzogin Kate. Er ist nach Großvater Prinz Charles und seinem Vater der Dritte in der Thronfolge.